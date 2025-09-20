Haberler

Kırklareli Üniversitesi ile Yeşilay Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kırklareli Üniversitesi, Yeşilay ile imzaladığı protokol ile öğrencilere bağımlılık konusunda eğitim verecek. Protokol, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Yeşilay arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, rektörlük binasında düzenlenen törende, protokol kapsamında öğrencilere bağımlılık, koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında eğitimler verileceğini söyledi.

Çalışmaların hızla başlayacağını ifade eden Ak, protokolün gençlerin bilinçlendirilmesine, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya da kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ak ile Karakahya protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
