Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün Tek Mezunu Kep Attı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu Ersin Tekinel, düzenlenen törende kep attı. Tören, öğrenci geçişleriyle başladı ve 170 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu Ersin Tekinel, düzenlenen törende kep attı.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesince, Kayalı Kampüsü Vali Mustafa Yaman Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören, öğrenci geçişleriyle başladı. Elektrik Elektronik, İnşaat, Endüstri, Yazılım ve Makine Mühendisliği bölümlerinin öğrencileri salondaki yerini alırken, Gıda Mühendisliği Bölümü'nün tek mezunu Ersin Tekinel, geçişi sırasında katılımcılar tarafından alkışlandı.

Tekinel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda Mühendisliği Bölümü'ne 10 kişi başladıklarını, 8 arkadaşının eğitimlerini tamamlayamadığını söyledi.

Kendisiyle birlikte bir arkadaşının akademik eğitimini sürdürdüğünü ancak bazı derslerinin eksik olması nedeniyle mezun olamadığını anlatan Tekinel, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla mezun oluyorum. Bölüme 10 kişi başladık, arkadaşlar dönemi geçemedikleri için mezun olamadılar, mezuniyet törenine de katılmadılar. Bir tek ben mezun oldum. Bölümden tek mezun olmanın bana çok faydası oldu. Hocalarımdan daha iyi ders alabildim. Özel bir sınıf gibi oldu benim için. Kendimle çok gurur duyuyorum. Geçiş törenine çıktığımda yalnızdım, herkes alkışlayınca daha fazla gururlandım."

Törende, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Türkeş, dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim etti.

Törende, 170 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Eğitim Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title