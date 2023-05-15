Kırklareli Üniversitesi 'çevrim içi İHA-1 pilotluğu eğitimi' düzenleyecek

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince İnsansız Hava Aracı (İHA-1) pilotluğu eğitimi düzenlenecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, eğitimlerin 10-18 Haziran'da gerçekleşeceği belirtildi.

Kayıtların 5 Haziran'da sona ereceği bildirilen açıklamada, eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı ticari insansız hava aracı pilot sertifikası verileceği ifade edildi.

Açıklamada, ticari amaçlı insansız hava aracı kullanıcılarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından kullandıkları insansız hava aracının sınıfına göre eğitim görmüş ve sertifikasının olmasının gerektiğine yer verildi.