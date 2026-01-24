Haberler

Kırklareli Ticaret İl Müdürü Uzan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uzan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Uzan, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

Uzan, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçen Uzan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
