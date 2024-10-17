Kırklareli Tarıma Dayalı Süt OSB Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kavaklı beldesinde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşüldü.

Osb'nin kurulması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini ifade eden Turan, Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ile kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da gelişerek artacağını belirtti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Turan'a ziyaretler

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler devam ediyor.

Turan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 22. ve 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Ayar ile akademisyenleri makamında kabul etti.

Turan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinde çalışmalar yürüterek vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.