Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte devam eden hasat çalışmalarını takip ederek dane kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor. Hasat kontrol ekipleri, biçim yapılan tarla ve biçerdöverin hasat ettiği buğdayı inceliyor. Hasat sırasında talimatlara uymayanlar cezai işlemle karşılaşacak.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan hasat kontrol ekipleri, kentte devam eden hasat çalışmalarını takip ediyor.

Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda ekipler, biçim yapılan tarla ve biçerdöverin hasat ettiği buğday inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte buğday hasadının başlamasıyla kontrol çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Hububatın ülke açısından her geçen gün daha fazla önem arz ettiğini ifade eden Aksoy, ürünlerin ülke ve il ekonomisinde de önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Üreticilerin büyük emek, zaman ve masrafla ürettikleri ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesini sağlanmasını hedeflediklerini anlatan Aksoy, "Biçerdöver hasat kontrolleri il ve ilçe müdürlüklerimizdeki ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Ürün hasadının daha sağlıklı olarak sürdürülebilmesi açısından denetimlerin özellikle ürün sahiplerinin mutlaka hasatta tarlasında olmalı ve hasada nezaret etmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Aksoy, hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacağını bildirdi.