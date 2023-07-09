Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hasat Kontrol Çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday hasadı sırasında kayıpların önlenmesi için hasat kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, biçerdöverin hasat ettiği buğdayı inceliyor ve talimatlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bildiriyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği buğdayı inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden buğday hasadı dolayısıyla kontrol çalışmalarının da aralıksız sürdüğü belirtti.

Ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesinin sağlanması amacıyla hasat kontrollerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacağını bildirildi.