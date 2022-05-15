KIRKLARELİ - "Sarı fırtına" Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

KIRKLARELİ (AA) - 652'nci ve 656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, hızı ve çevikliği ile er meydanlarının "Sarı fırtınası" olarak bilinen İsmail Balaban, gözünü üçüncü kez altın kemere çevirdi.

Geçen yıl katıldığı bir yarışma programından dolayı 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılamamanın burukluğunu yaşayan Balaban, bu yıl er meydanını rakiplerine dar etmenin planlarını yapıyor.

Kırkpınar'da 2013 yılından itibaren başpehlivanlık kategorisinde güreşen Balaban, yaptığı güreş oyunları ve çayırdaki hızıyla güreşseverlerin dikkatini çekiyor.

Er meydanında kendisinden uzun, iri cüsseli ve kilolu rakiplerine karşı hızını ve çevikliğini kullanan Balaban, bu süre içinde iki kez kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

Geçen yıl Kırkpınar'da güreşmediği için buruk bir yıl geçirdiğini anlatan Balaban, "Geçen yıl yarışmadan geldikten sonra müsabakalara elimden geldiğince devam ettim. Son güreşte de güzel bir çıkış yakaladım. Bu sene toparlanmak için hızlı bir çalışma sürecine girdim. Güzel bir kış dönemi geçirdik. Bu yıl da ilk müsabakalarımızı Kırklareli'nin Büyükmandıra er meydanında gerçekleştirdik. Hepimiz için ilk önce hayırlı uğurlu olsun yeni sezonumuz. Sakatlıksız, kazasız, güzel bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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"Kırkpınar hepimizin rüyası"

Balaban, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin öneminin tüm güreşçiler için ayrı olduğunu dile getirdi.

Her yıl hedeflerinin Kırkpınar olduğunu vurgulayan Balaban, "Kırkpınar hepimizin rüyası. 2013 ve 2017 yıllarında altın kemerin mutluluğunu sevenlerimizle yaşadık. İnşallah hedefim bu yıl da aynı mutluluğu sevenlerime yaşatmak. İnşallah sevenlerimizi, seyircilerimizi utandırmayız." diye konuştu.