KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Taköz idaresindeki 39 BB 813 plakalı otomobil ile Osman Çabalar yönetimindeki 59 FS 450 plakalı traktör Turgutbey köyünde çarpıştı.

Kazada ters devrilen otomobilde sıkışan Taköz, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ - Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, Kırklareli, Otomobil, Traktör, Güncel, Haberler

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