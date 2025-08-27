Kırklareli OSB Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırklareli Osb'nin gelişen ve gelişimini sürdüren bir bölge olduğunu söyledi.

Osb'ye olan ilginin arttığını ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadayıfçı, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ile kurul üyeleri katıldı.