Kırklareli OSB Personeline Yapay Zeka Eğitimi
Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi personeline 'Güncel Yapay Zeka Araçları Kullanımı' eğitimi düzenleyerek katılımcılara metin üretimi, veri analizi ve görsel tasarım gibi konularda bilgi sundu.
Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) personeline yönelik "Güncel Yapay Zeka Araçları Kullanımı" eğitimi düzenlendi.
OSB'de düzenlenen eğitimde katılımcılara, metin üretimi, veri analizi, görsel tasarım, sunum hazırlama ve raporlama gibi konularda bilgi verildi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara belge verildi.
Tarım alanları kontrol edildi
Pehlivanköy ilçesinde buğday ekili alanlar kontrol edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buğday ekili alanlarında incelemede bulundu.
İnlemede ekipler buğdayın gelişim süreci, toprak yapısı ile meteorolojik şartları kontrol etti.