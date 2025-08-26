Kırklareli OSB'de 100. Yıl Anaokulu Açıldı

Kırklareli OSB'de 100. Yıl Anaokulu Açıldı
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan 100. Yıl Anaokulu, törenle açıldı. Vali Uğur Turan, okulun bölgedeki çalışanların çocukları için önemli bir kurum olacağını vurguladı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesince ( Osb ) yaptırılan "100. Yıl Kırklareli OSB Anaokulu" törenle açıldı.

Vali Uğur Turan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, OSB'ye kazandırılan anaokulunun hayırlı olmasını diledi.

Modern ve teknolojik imkanları yüksek okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Turan, "Bu OSB'yi bu günlere getiren yüce iradeye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kırklareli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadayıfçı da anaokulunun sanayi bölgesinde çalışan personelin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir kurum olarak tasarlandığını söyledi.

Okulun, mimari olarak modern ve güncel bir anlayışla çocukların tüm ihtiyaçları düşünülerek yaptırıldığını dile getiren Kadayıçı, "Tam kapasiteyle 220 çocuğumuza hizmet verebilecek anaokulumuz kurumlar arası yapılan protokol çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işletilmekte, ancak binanın bakım ve onarımı ile çocukların ihtiyaçları OSB tarafından karşılanacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'un da konuşma yaptığı programda, duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Vali Turan ve beraberindekiler okul binasını gezdi, derslik ve atölyeleri inceledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
