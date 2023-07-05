Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Vatandaşları Yangınlara Karşı Uyardı

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, yangınların çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşları yangınlara karşı duyarlı olmaya çağırdı. Ayrıca orman alanı ve yakınlarında ateş yakılmaması gerektiği de bildirildi. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve isteklerini dinledi.