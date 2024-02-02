Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde İnşaat Konteynerinde Yangın Çıktı
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Yapımı devam eden bir fabrika inşaatının şantiye alanındaki 50 işçinin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden işçiler konteynerden çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü.
Yangın sonucu konteyner kullanılmaz hale geldi.