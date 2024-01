Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, Gazze'deki Çocuklara Yardım İçin Eşofman Takımları Dikiyor

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğretici kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere 500 eşofman takımı dikti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde de "Makinelerimiz Gazzeli çocuklar için çalışıyor" sloganı ile üretime başlandı.

Usta öğreticiler tarafından 3 haftada 500 eşofman takımı hazırlandı.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Ataseven, AA muhabirine, Türkiye'deki olgunlaşma enstitüsü ve halk eğitimi merkezlerinin Filistin için polar, battaniye, maske ve eşofman takımları ürettiklerini söyledi.

Kırklareli'nde de çocuklar için eşofman üretiminin sürdüğünü ifade eden Ataseven, hazırlanan kıyafetlerin en kısa sürede Gazze'ye ulaştırılacağını dile getirdi.

Savaşın gölgesinde yaşayan çocukların biraz olsun ihtiyaçlarını karşılamayı arzuladıklarını anlatan Ataseven, 4 personel ile 500 eşofman takımı ürettiklerini aktardı.

"Elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz"

Usta öğretici Türkan Tuna ise Filistin'e saldırıları nefretle kınadığını vurguladı.

Filistinli çocuklar için eşofman takımları hazırladıklarını belirten Tuna, "Çoğunun giysisi yok, çok zor durumda olduklarını bildiğimiz için bundan etkilendik ve kurum olarak yardım etmek istedik. Arkadaşlarımla elimizden geldiğince çocuklar için eşofman takımları üretmeye çalışıyoruz. İlk etapta 500 eşofman takımı diktik." dedi.

Tuna, Gazze'de savaştan en çok çocukların etkilendiğini, bu duruma çok üzüldüklerini söyledi.

İsrail'in saldırılarının bir an önce sona ermesi temennisinde bulunan Tuna, şöyle devam etti:

"Biz burada elbiselerimizi giydiğimiz zaman onların giyeceğinin olmaması hepimizi üzüyor. Savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz. Burada oturup her yemek yediğimizde onlar sürekli aklımızda zaten. Onların şu an oturup yemek yiyecekleri bir sofraları bile yok, belki yiyecekleri yok. İnsan duygulanıyor. Yediğiniz boğazınızda düğümleniyor. ya da sıcak evinizde otururken onların sıcakta olmadığını düşününce duygulanıyor insan. Biz de elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz. İnşallah onlara bir şekilde dokunabiliriz."

Her zamankinden daha güçlü ve hevesli çalıştıklarını, yorgunluklarının akıllarına bile gelmediğini dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Talep doğrultusunda ürünler üretmeye devam edeceğiz. Çocuk eşofmanı giydiğinde o mutluluğu geliyor aklımıza. Sadece eşofman da değil söz konusu, savaşın biterek normal hayata dönmeleri çok önemli. Dileğimiz bu ürünlerin ellerine ulaşması, onları bir nebze mutlu etmesi. Savaşın bitmesi ve normal hayata dönmeleri bizi mutlu edecek. Burada ürettiğimiz ürünlerle onların kalplerine dokunuyorsunuz, tanımadığınız insanlara yardım ulaştıracaksınız. Üşüyen çocuklar bunları giyerek ısınacak."