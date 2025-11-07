Kırklareli Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Kampanyası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Gazze'deki çocuklara destek amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Ay Camisinde düzenlenen kursa katılan öğrenciler "Yardımlaşma ve Kardeşlik" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan giyim ve nakdi yardımlar Gazze'ye gönderilmek üzere ilçe müftülüğüne teslim edildi.

Fizik tedavi ünitesi hafta sonları da hizmet verecek

Lüleburgaz devlet Hastanesi fizik tedavi ünitesinin hafta sonları da hizmet vereceği bildirildi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, hastaların tedavi süreçlerinin aksamaması için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, fizik tedavi ünitesinin hafta sonları da hizmete devam edeceği ifade edildi.

Askeri personele diyabet eğitimi verildi

Babaeski ilçesinde askeri personele yönelik diyabet eğitimi düzenlendi.

Babaeski Devlet Hastanesinde görevli Dr. Gülay Çakır, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı Özden Kışlasında düzenlenen eğitimde diyabet hastalığına karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Çakır, tüm vatandaşların fiziksel aktivite yapmasını önerdi.

Çakır, ardından diyabet hastalığı, hastalığın tanısı, hastalıkla mücadele gibi konularda bilgi verdi.