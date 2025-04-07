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Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ulaşımı zorlaştırıyor. Kar temizleme çalışmaları devam ederken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece ölçülüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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