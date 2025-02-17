İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili olan yağışlar, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla hafta boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Ezeli rakibini yenip kupayı aldı, yaptığı hareket geceye damga vurdu
img

Zebra modifiyeli eşek! Nedeni en az olay kadar rezalet
img

Naci Görür'ün uykularını kaçıran sarsıntı! Bir şehri açık açık uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Ergin Ataman'dan bir kupa daha! Yaptığı hareket geceye damga vurdu

Ezeli rakibini yenip kupayı aldı, yaptığı hareket geceye damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.