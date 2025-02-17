Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla hafta boyu sürmesi bekleniyor.