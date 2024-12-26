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Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sınır kapısı ve bazı ilçelerde kar kalınlığı artarken, Karayolları ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 2 dere ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan sisinde etkili olduğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Güncel
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