Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olası müdahale için kar yağışının olduğu bölgelerde hazır bekliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi öngörülüyor.