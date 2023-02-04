Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerindeki yağış, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.

Bazı sürücüler yağışın etkili olduğu Mahya Tepe mevkiinde ilerlemekte güçlü çekti.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü söz konusu bölgede kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar kar yağışı eşliğinde horon oynadı

Bölgede etkili olan yağış, kurak geçen kış mevsiminde karı özlemle bekleyen halkı sevindirdi.

Çocuklar, yarıyıl tatilinin son günlerinde yağan karı eğlenceye dönüştürdü.

Çevre illerden kar yağışının etkili olduğu Mahya Tepe mevkiine gelen vatandaşlar kartopu oynayıp, meyilli alanlarda kızak, naylon ve bidonlarla kaydı.

Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar yağışı eşliğinde horon oynadı.

Vatandaşlardan Gökay Demir, AA muhabirine, bir süredir özlemle kar yağmasını beklediklerini söyledi.

Bugün çok mutlu olduklarını ifade eden Demir, "Kalabalık bir ortam, herkes çok güzel eğleniyor. Böyle bir güne denk gelmek çok mutluluk verici. Tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

10 yaşındaki Beren Can da karın tadını kızak yaparak çıkardığını kaydetti.