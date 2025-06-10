Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartlarının can güvenliğini tehdit edebileceği belirtilerek, bugün ve yarın denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu

Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu! Başhekim açıkladı
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.