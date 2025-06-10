Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartlarının can güvenliğini tehdit edebileceği belirtilerek, bugün ve yarın denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel