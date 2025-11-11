Haberler

Kırklareli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı ile devam etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut'un şehitlikteki anıta çelenk sunmasının ardından, Vali Uğur Turan anı defterini imzaladı.

Turan, törende, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılının büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını söyledi.

Kırklareli halkının esareti asla kabul etmeyen iradesi, vatan sevgisi ve özgürlük inancıyla tarihe adını altın harflerle yazdırdığını ifade eden Turan, "Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kırklareli'nde de kahraman ecdadımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek varlığını ve onurunu korumuş vatan topraklarını canı pahasına savunmuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev sizlerin canlarınız pahasına kazandığını bu zafere sahip çıkmak, Cumhuriyet'in değerlerini koruyup yüceltmek ve Kırklareli'ni her alanda daha ileriye taşımaktır." diye konuştu.

Tören esnasında sağanak etkili oldu.

Ardından Vali Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende, bir grup öğrenci, Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Bulut'a Atatürk portresi hediye etti.

Bulut, törende yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümünün heyecanla kutlandığını söyledi.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu toprakları özgür ve aydınlık tutacak iradesinin olduğunu vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Bu şehrin sokaklarında 103 yıl önce bir çocuğun vatan kurtulsun diye ettiği dua, bir askerin son nefesinde 'Al sancağı yere düşürmeyin' diye haykırışı hala sokaklarımızda yankılanır. Birliğimiz, dirliğimizdir bizim. Dirliğimiz de milletimizin bekasıdır."

Program, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
