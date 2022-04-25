Kırklareli'nin kalem işi süslemeleriyle zengin camisi: Hızırbey

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 639 yıl önce inşa edilen Hızırbey Camisi, 6 asırlık estetiğini günümüze taşıyor.

Tarihi, mimari özellikleri ve hat yazılarıyla dikkati çeken, halk arasında "Büyük Cami" olarak da bilinen Hızırbey Camisi, 1383'te Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından yaptırıldı.

Kesme taş ve tek şerefeli, kütük kare ve külah kurşunlu minaresi, Balkan Savaşı'nda Bulgarlar tarafından yarıya kadar yıkıldı. Minare, daha sonra tekrar yapıldı.

Erken Osmanlı dönemi yapılarından olan ve zengin kalem işi süslemeleriyle dikkati çeken caminin iç duvarlarını süsleyen büyük harfli yazılar, Kastamonulu hattat Tevfik tarafından yazıldı.

Bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami, 1824, 1987 ve 2009 yıllarında onarıldı.

İl Müftülüğü tarafından ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirilen, özenle ramazan ayına hazırlanan tarihi camiye ibadet edenlerin yanı sıra turistler de geliyor.

"Balkanlardaki ilk cami"

İl Müftüsü Aydın Yığman, AA muhabirine, Hızırbey Camisi'nin en değerli miraslardan biri olduğunu söyledi.

Caminin 639 yıllık bir tarihinin bulunduğunu anlatan Yığman, "Camimizin etrafında hamam, hazire ve bedesten var. Camimizin yarısından itibaren minberin bulunduğu bölüm biraz yüksek. O kısımda medrese talebeleri namazlarını kılarlarmış. Bu da Osmanlı'da ilim erbabına verilen değeri gösteriyor." dedi.

Balkan savaşlarında minaresinin yarısı yıkılan caminin üç kez restore edildiğini belirten Yığman, şöyle konuştu:

"Ecdadımızın yaptırdığı bu cami Balkanlar'daki ilk camidir. Edirne'deki Selimiye Camisi'nden de önce yapılmıştır. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ziyaret ettiği, gerekli değeri verdiği bir camimizdir. Tabii ramazanda caminin kıymeti daha çok anlaşılıyor. İnsanlarımız akın akın ziyaretler yapıyorlar. Camiler memleketimizin manevi bekçileridir. Son iki yıldır camilerimizde teravih namazları kılamamıştık, yavaş yavaş salgını atlatıyor ve cemaatimiz camilerimizi dolduruyor. Daha güzel daha sağlık, sıhhat içerisinde ramazanlara ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyoruz."