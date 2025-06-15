Kırklareli'nin Babaeski İlçesinde Gıda İşletmeleri Denetlendi

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski'deki marketler ve gıda işletmelerinde hijyen, son tüketim tarihleri ve muhafaza şartlarını kontrol etti. Denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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