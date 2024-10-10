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Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 120 bin 333 lira ceza uygulandı

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Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 120 bin 333 lira idari ceza uygulandı.

Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 120 bin 333 lira idari ceza uygulandı.

Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş denetimi sırasında durdurduğu iki kamyonda büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

El konulan 11 büyükbaş mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Besiciye ise 120 bin 333 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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