Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti.

Yıldız, 1995 yılında Hakkari'de terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Er Nurhan Irmak'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesiyle sohbet eden Yıldız, şehit ailelerinin baş tacı olduğunu ifade etti.

Çevre düzenlemesi yapıldı

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde çevre düzenlemesi yapıldı.

Belediye Başkanı İsmail Özen, çalışmanın tamamlandığı alanda incelemede bulundu.

Beldeyi daha güzel hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Özen, yerli ve yabancı turistleri beldeye davet etti.

UMKE eğitimi düzenlendi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce UMKE eğitimi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki eğitime, kamu kurumlarında görevli personel katıldı.

Eğitimde, temel yaşam desteği, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, ip bağlama teknikleri, medikal çanta kullanımı, hasta sabitleme, yüksekten iniş, enkazdan hasta ve yaralı kurtarma konularında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de, eğitim çalışmalarını takip etti.