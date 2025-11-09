Haberler

Lüleburgaz'da Bitki Koruma Denetimi

Lüleburgaz'da Bitki Koruma Denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lüleburgaz'da bitki koruma ürünleri satan işyerleri denetlendi.

Lüleburgaz'da bitki koruma ürünleri satan işyerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde bayilerde satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin içeriklerini inceledi.

Ürünlerin ambalaj, barkod, etiket bilgilerini kontrol eden ekipler, içerik uygunlukları ile depolama koşullarını denetledi.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

100. Yıl Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından tesbihat yapıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, vatandaşlara vaaz verdi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Enver Özderin de katıldı.

Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

KTSO Başkanı Ilık'tan kurtuluş mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, kurtuluşun büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını ilan ettiğini aktaran Ilık, "10 Kasım 1922 tarihinde işgal güçlerine karşı kahramanca direnerek önemli bir başarı elde eden, milli moralin yükselmesine katkı sağlayan, bağımsız ve özgürce yaşadığımız bu topraklarda hayatları pahasına kahramanca mücadele vererek bize bu coşkuyu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Manchester City'den Beşiktaş'a kaleci

Sonunda istediği olabilir! Manchester City'den kaleci yolda
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
15 yaşında çocuğun kullandığı araç ikiye bölündü! 2 çocuk öldü, 1'i ağır yaralı

15 yaşındaki çocuğun kullandığı araçtan geriye bu görüntü kaldı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.