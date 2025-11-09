Lüleburgaz'da Bitki Koruma Denetimi

Lüleburgaz'da bitki koruma ürünleri satan işyerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde bayilerde satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin içeriklerini inceledi.

Ürünlerin ambalaj, barkod, etiket bilgilerini kontrol eden ekipler, içerik uygunlukları ile depolama koşullarını denetledi.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

100. Yıl Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazının ardından tesbihat yapıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, vatandaşlara vaaz verdi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Enver Özderin de katıldı.

Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

KTSO Başkanı Ilık'tan kurtuluş mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, kurtuluşun büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını ilan ettiğini aktaran Ilık, "10 Kasım 1922 tarihinde işgal güçlerine karşı kahramanca direnerek önemli bir başarı elde eden, milli moralin yükselmesine katkı sağlayan, bağımsız ve özgürce yaşadığımız bu topraklarda hayatları pahasına kahramanca mücadele vererek bize bu coşkuyu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.