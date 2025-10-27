Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Minder Güreşi Trakya Cumhuriyet Kupası'nda başarılı sporcuları tebrik etti.

Gün, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen Minder Güreşi Trakya Cumhuriyet Kupası'na katılan Demirköy Belediye Spor Kulübünden 5 sporcudan 4'ünün farklı kategorilerde başarı elde ettiğini belirtti.

Sportif faaliyetlere çok önem verdiklerini ifade eden Gün, başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Gün, sporculara başarılarının devamını diledi.

Pehlivanköy'de futbol turnuvası yapıldı

Pehlivanköy ilçesinde kurumlar arası halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Pehlivanköy Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 102. Yılı etkinlikleri kapsamında Şehit Piyade Uzman Çavuş Güven Seven Spor Tesisinde gerçekleştirilen turnuvaya 4 takım katıldı.

Turnuvada kaymakamlık takımı birinci, belediye takımı ikinci, müftülük takımı üçüncü, jandarma takımı ise dördüncü oldu.

Kaymakam Yunus Emre Yıldız, turnuvaya katılan takımlara madalyalarını takdim etti.