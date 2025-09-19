Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Çayırdere ve Kurudere köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, daha sonra Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yatırım programı kapsamında devam eden kilit parke taşı çalışmalarını inceledi.

Özderin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

19 Eylül Gaziler Günü

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Kırklareli Valiliğince, hayatını kaybeden gaziler ve şehitler için Hızırbey Camisinde mevlit programı düzenlendi.

Programda, Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, duanın ardından hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile protokol üyeleri katıldı.