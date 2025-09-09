Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

Kaymakam Özderin, 40 yıllık evli Enise ve Recep Danacı çiftini evinde ziyaret etti.

Çift ile sohbet eden Özderin, daha sonra çiftin isteklerini dinledi.

Özderin, çifte sağlıklı ve huzurlu nice yıllar temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Özderin, uzun süre evli çiftlerle her fırsatta bir araya geldiğini belirtti.

Köprü yapımı tamamlandı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyündeki köprü yapımı sona erdi.

İl Özel İdaresinin altyapı ve ulaşım yatırımları kapsamında, Ergene Nehri üzerine inşa edilen köprü ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yeni köprü ile bölgedeki 7 köye ulaşımın daha hızlı sağlanabildiğini belirtti.

Ulaşımı daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildiğini ifade eden Kuşoğlu, "İl Özel İdaremizin yatırımıyla hizmete sunulan köprü, vatandaşlarımızın günlük yaşamına ve ekonomik faaliyetlerine önemli katkılar sağlayarak kırsal bölgelerimizin gelişimine destek olacak. Yeni köprümüzün hayırlı olmasını diliyoruz. Devletimizin hizmet anlayışıyla altyapı ve ulaşım yatırımlarımız durmaksızın devam edecek." diye konuştu.