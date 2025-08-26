Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailesi ziyaretinde bulundu.

Orhan, beraberindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Tekin ile şehit Abdül Özten'in Yeniköy'de yaşamını sürdüren ailesini ziyaret etti.

Şehit annesi Müzeyyen Özten ile bir süre sohbet eden Orhan, ailenin isteklerini dinledi.

Orhan, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştığını söyledi.

İğneada Belediyesine çöp kamyonu alındı

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, belediyeye çöp kamyonu kazandırdıklarını bildirdi.

Erdem, yaptığı açıklamada, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladıkları beldede temizliğe çok önem verdiklerini belirtti.

Vatandaşın rahatı, refahı ve sağlığı için çalıştıklarını aktaran Erdem, "Belediyemize kazandırmış olduğumuz 2025 model çöp kamyonumuzun beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir İğneada için araç filomuzu güçlendiriyor, hizmet kapasitemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.