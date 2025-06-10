Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Çanakcıoğlu, beraberindeki kurum müdürleriyle, ilçede yaşamlarını sürdüren şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ailelerin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini belirtti.

Çanakcıoğlu, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

"Lojistik Depolama, Küçük ve Orta Ölçekli Bacasız Sanayi Alanı Projesi"

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "Lojistik Depolama, Küçük ve Orta Ölçekli Bacasız Sanayi Alanı Projesi" çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilçede önemli bir sanayi ve lojistik alanı yapılacağını belirtti.

Gerekli analizlerin tamamlandığını aktaran Talay, planlama sürecinin sona erdiğini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği halinde çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Talay, doğayla barışık, tarımı koruyan, yüksek teknolojili üretime alan açan projeyi Pınarhisar'a en kısa sürede kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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