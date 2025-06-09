Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Bayram, gaziler İsmail Delioğlu, Vadettin Yanaç ve Kemal Sayılgan'ı evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Gazilerin isteklerini dinleyen Bayram, Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayram, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Dere ve Yıldırım mahalleleri ile Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi'ne 12 Haziran Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Dere ve Yıldırım mahallelerinde 09.00-13.00, Yeni Mahallesi'nde ise 14.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.