Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Lüleburgaz'da Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi açıldı.

Lüleburgaz'da Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatlar Sergisi açıldı.

Lüleburgaz Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler hazırladıkları teknolojik cihazları sergiledi.

Serginin açılışına ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sibel Doğan ile Atilla Arabacı da katıldı.

Sergi hafta boyu açık kalacak.

Bahar şenliği düzenlendi

Lüleburgaz'da özel gereksinimli öğrencilere yönelik bahar şenliği düzenlendi.

Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Uygulama Okulu gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

Ardından öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Karate kuşak terfi sınavı yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde karate kuşak terfi sınavı yapıldı.

Şamiloglu Spor Kulübünde gerçekleştirilen sınavda, 148 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Kulüp Başkanı Ferruh Perdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınava 148 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporculardan 57'sinin sarı, 21'inin turuncu, 19'unun yeşil, 16'sının mavi, 35 sporcunun ise kahverengi kuşağa terfi ettiğini belirten Perdar, sporcuları tebrik etti.

Perdar, belirli dönemlerde kuşak terfi sınavlarının yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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