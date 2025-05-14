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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün ile evliliklerinde 60 yılı aşan üç aileyi evlerinde ziyaret etti.

Çiftleri tebrik eden Bayram, evlilikte saygı ve sevginin önemli olduğunu vurguladı.

Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini ifade eden Bayram, ailelere evliliklerinin sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni etti.

Engelliler Haftası

Pınarhisar'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından Pınarhisar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, engelliler çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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