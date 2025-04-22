Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Satışa çıkan Polatların lüks araçlarıyla ilgili şok karar

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, ilçeye bağlı Evrenli köyünde Havva Gamsız'ı evinde ziyaret ederek, istekleri dinledi.

Gamsız ile bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Aile ziyaretlerinin devam ettiğini ifade eden Balaban, ziyaretler ile vatandaşların sorunlarını da yerinde çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Üreticilere sebze fidesi dağıtıldı

Kırklareli'nin Vize ve Pehlivanköy ilçelerinde üreticilere sebze fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen programlarda üreticilere domates ve salata fideleri teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentte çeşitli projeler ile sebze üretimini arttırmaya çalıştıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının her alanda üreticilere destek verdiğini ifade eden Karaca, tüm üreticilerin desteklerden faydalanmasını önerdi.

Karaca, üreticilerin kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.