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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli'nde Her Yaşta Sağlık Eğitimi Projesi toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde Her Yaşta Sağlık Eğitimi Projesi toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

Bulut ziyarette bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tüm Gaziler Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi evinde ziyaret ettik.

Özsevimli ile sohbet eden Bulut, şehit ve gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Gazilerin bağımsızlığın yaşayan anıtları olduğunu ifade eden Bulut, ülkenin gazilerin azmi ve cesareti sayesinde bugünlere ulaştığını vurguladı.

Özsevimli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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