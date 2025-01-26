Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasıyla ilgili yeni gelişme
78 kişinin öldüğü yangın faciasında otel sahibi tüm suçu çalışanlara attı

78 kişiye mezar olan otelin sahibinden isyan ettiren savunma
ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Çanakcıoğlu, 1988 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan astsubay çavuş Şeref Avar'ın babası İsmail Avar'ı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, daha sonra 1994 yılında Bitlis'te terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan jandarma er Erkan Koç'un ailesini ziyarette bulundu.

Şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu belirten Çanakcıoğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

"Temiz Bir Dünya" tiyatro oyunu sahnelendi

Vize'de "Temiz Bir Dünya" tiyatro oyunu sahnelendi.

Vize Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik Vize Meslek Yüksekokulu Salonunda sahnelenen oyun beğeniyle izlendi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de oyunun ardından tiyatro ekibini tebrik etti.

Özalp, daha sonra çocuklara balon hediye etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

Genç kızı hayattan koparan kazada doktora jet iddianame
img

Taksi şoförü yolcuyu akan trafikte tekme tokat dövdü
img

Serbest bırakılan İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay
Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi satışları patlattı
Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimizde koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler
Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu
İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Abdurrahman Vişah esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

İşkenceler nedeniyle 60 kilo birden verince yakınları bile tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.