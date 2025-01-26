Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Çanakcıoğlu, 1988 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan astsubay çavuş Şeref Avar'ın babası İsmail Avar'ı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, daha sonra 1994 yılında Bitlis'te terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan jandarma er Erkan Koç'un ailesini ziyarette bulundu.

Şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu belirten Çanakcıoğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

"Temiz Bir Dünya" tiyatro oyunu sahnelendi

Vize'de "Temiz Bir Dünya" tiyatro oyunu sahnelendi.

Vize Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik Vize Meslek Yüksekokulu Salonunda sahnelenen oyun beğeniyle izlendi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de oyunun ardından tiyatro ekibini tebrik etti.

Özalp, daha sonra çocuklara balon hediye etti.