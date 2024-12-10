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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit ailesini ziyaret etti.

Turan eşi Nihal Turan ile 1999 yılında Ordu'da askerlik yaparken meydana gelen trafik kazasında şehit olan Refik Balcı'nın ailesini ziyarette bulundu.

Aile ile sohbet eden Turan, Türkiye'nin şehitlerin ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere geldiğini ifade etti.

Turan, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Vali Turan, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazileri Mahmut İşçi, Necdet Biga, Feriz Bilgiç ve Cengiz Öztürk'ü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Türk milletinin gazilere minnettar olduğunu söyledi.

Turan, gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler dileğinde bulundu.

Vali Turan, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesinde incelemede bulundu.

Okul binasını gezen Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

Derslikleri gezip, öğrencilere başarılar dileğinde bulunan Turan, Türkiye Yüzyılı hedefinin temelinde güçlü bir eğitim olduğunu söyledi.

Turan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile geleceğin mimarı gençlere ilham veren projeler, fırsat eşitliği ve yenilikçi yaklaşımlarla eğitimde yeni bir çağ açıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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