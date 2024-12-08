Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Muhalifler Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyunu da bozmak üzere

 Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı

Devrik başbakan yönetimi devretmek için konutundan ayrıldı
61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Çanakcıoğlu, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın saldırısında 1988 yılında şehit olan Astsubay Çavuş Şeref Avar'ın babası İsmail Avar ile sohbet etti.

Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

Çanakcıoğlu, daha sonra Astsubay Çavuş Şeref Avar'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Gebe okulu kayıtları başladı

Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Gebe okulunda 16-19 aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere gebeliğinin 30. hafta ve sonrasında olan anne adaylarının katılabileceği bildirildi.

Vatandaşlar sabah namazında buluştu

Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlar namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okudu.

Sadıkağı Camisinde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından Yasin-i Şerif okunup, tesbihat yapıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

Tomar tomar para taşımaya son! Alışverişte Türk Lirası'na geçtiler
img

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
img

4 kenti şahlandıracak proje başlıyor

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 8 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.