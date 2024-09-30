Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sabah Namazı Buluşması ve Şehit Ailesi Ziyareti Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Turan, Kırklareli Müftülüğünce Ulu Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programına katıldı.

Namazın ardından Turan, bir süre sohbet ettiği vatandaşların isteklerini dinledi.

Vali Turan'dan şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, şehit ailesini ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesine yaşayan ailesini ziyaret eden Turan, aile fertleri ile bir süre sohbet etti.

Turan, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

Şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Turan, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek isteklerini karşılayacaklarını belirtti.