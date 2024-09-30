Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sabah Namazı Buluşması ve Şehit Ailesi Ziyareti Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sabah Namazı Buluşması ve Şehit Ailesi Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ulu Camisi'nde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması'na katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Turan, daha sonra Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerini yalnız bırakmayacaklarını belirten Vali Turan, her fırsatta onların isteklerini dinleyeceklerini ifade etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Turan, Kırklareli Müftülüğünce Ulu Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programına katıldı.

Namazın ardından Turan, bir süre sohbet ettiği vatandaşların isteklerini dinledi.

Vali Turan'dan şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, şehit ailesini ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesine yaşayan ailesini ziyaret eden Turan, aile fertleri ile bir süre sohbet etti.

Turan, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.

Şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Turan, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ederek isteklerini karşılayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Yerel Haberler Güncel

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

Nasrallah'ın ardından bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak 'kiralık katil' çıkışı

Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi

Zehir bulutu ülkeyi esir aldı! Anayollar kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });