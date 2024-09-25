Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de İtfaiyecilik Haftası ve Huzur Toplantısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, itfaiye teşkilatının sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkın can ve mal güvenliği için kutsal bir vazife ifa ettiğini belirtti.

İtfaiye teşkilatının bu onurlu ve kutsal görevde önemli bir rol üstlenerek huzur ve güven verdiğini ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Başkasının canını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan fedakar itfaiye çalışanlarımız, vatandaşın en zor anında yanında oluyor, onların sıkıntısını gidermek için canla başla mücadele ediyor. Bu yüzden itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan zor ve meşakkatli bir meslektir. Milletimizin can ve mal güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda canlarını kaybeden şehit itfaiyecilerimizi rahmetle anıyor, halen hayatta olan ve gece, gündüz, bayram, tatil demeden görevi başında bulunan itfaiye personeline teşekkür ediyorum. Tüm itfaiye teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftası'nı tebrik ediyorum."

Huzur toplantısı yapıldı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

Karacaibrahim Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bölükbaşı, toplantıda, huzur toplantılarının çok önemli olduğunu belirtti.

Her bir vatandaşa ulaşarak emniyetten, sağlığa her alanda istekleri yerinde dinlediklerini ifade eden Bölükbaşı, sorunlara yönelik de yerinde çözüm geliştirdiklerini kaydetti.

Toplantıda, diğer kurum yetkilileri de kendi sorumluluk alanlarına yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

Daha sonra vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye Güncel

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });