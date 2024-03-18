Lüleburgaz'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi

Lüleburgaz'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Salih Yüce, şehitlik defterini imzaladı, ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Törende, İlçe Müftüsü Sabri Demir Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua edildi.

Törene, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Sevinç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Lüleburgaz Temsilciliği Başkanı Faruk Batı ile vatandaşlar katıldı.

Futsal turnuvası

Kırklareli'nde okullar arası futsal turnuvasında Lüleburgaz Şaban Öğünç Ortaokulu takımı il şampiyonu oldu.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Futsal Salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Şaban Öğünç Ortaokulu, finalde Vize Atatürk Ortaokulu'nu yendi.

Şaban Öğünç Ortaokulu kız futsal takımı, 16-18 Nisan'da Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Kırklareli'ni temsil edecek.