Üye Girişi
Haberler

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti

Güncelleme:

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit Ali Albayrak'ın ailesini evinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi. Şehit ailelerini her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Özdemir, şehit ailelerinin Türk milletine bırakılmış en önemli emanetler olduğunu ifade etti.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

Özdemir, şehit Ali Albayrak'ın ailesini evinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

Şehit ailelerini her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Özdemir, şehit ailelerinin Türk milletine bırakılmış en önemli emanetler olduğunu ifade etti.

İftar programı yapıldı

Demirköy ilçesinde iş insanı Osman Şansal, 2 bin 500 kişilik iftar programı düzenledi.

Şansal'a ait fabrikanın deposunda gerçekleştirilen iftar programına, İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şansal, yaptığı konuşmada, iftar programını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Programa katılanlara teşekkür eden Şansal, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Türk Kızılay'dan yardım kampanyası

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığınca yardım kampanyası başlatıldı.

İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında bir alışveriş merkezinde stant açtıklarını ifade eden Göç, stantta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardımların kabul edildiğini kaydetti.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi

Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında 1-15 Mart tarihlerinde 41 faaliyet düzenlenerek, 1029 kişiye madde kullanımının zararları ve metamfetamin ile mücadele hakkında bilgi verildi.

Ayrıca narko nokta faaliyetleri kapsamında asayiş kontrol noktalarında 3 bin 160 kişiye broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Albayrak Vize Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
title