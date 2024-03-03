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Kırklareli'nde şehit annesi, Kur'an kursu için emekli maaşını bağışladı

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Kırklareli Müftülüğü tarafından başlatılan Kur'an kursu inşaatı yardım kampanyasına destek vermek isteyen şehit annesi, emekli maaşını bağışladı. İl Müftüsü, yapılan bağışın anlamlı olduğunu belirtti ve herkesin desteğini beklediklerini ifade etti. Ayrıca Pınarhisar Belediyesi tarafından yapılacak yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi hakkında da bilgi verildi.

Kırklareli'nde şehit annesi, Kur'an kursu binasının yapılması için başlatılan kampanyasına emekli maaşını bağışladı.

Kırklareli Müftülüğünce 4-6 yaş ve yetişkinlere yönelik Kocahıdır Mahallesi'nde inşa edilecek Kur'an kursu inşaatı için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

2016 yılında İstanbul'da 1 Mayıs'ta görev sırasında düşerek kafasını çarpan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Fatih Nair'in annesi Hasibe Nair, İl Müftüsü Yusuf Eviş'i ziyaret etti.

Ziyarette yardım kampanyasına emekli maaşını bağışlayan Nair, Kur'an kursu için az da olsa bir katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Eviş de yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, herkesin desteğini beklediklerini kaydetti.

Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak

Pınarhisar Belediyesince yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların hayatlarını daha sağlıklı, mutlu ve daha anlamlı hale getirmek için yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşa edeceklerini belirtti.

Doğa ile iç içe olacak yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde fiziksel aktivitelerin yanında su terapisi için yüzme havuzu da yapacaklarını aktaran Talay, merkez bahçesinde hobi bahçeleri de oluşturarak yaşlıların rehabilitesini de sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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