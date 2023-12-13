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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli'nde öğrenci ve öğretmenlere kanser farkındalık eğitimi verildi.

Kırklareli'nde öğrenci ve öğretmenlere kanser farkındalık eğitimi verildi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kanser Savaş Derneği tarafından yürütülen Kanseri Yenmek İçin Birlikte Tutunalım Hayata Projesi kapsamında Şehit Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde program düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından eğitimde kanser hastalığı, erken teşhis ve hastalıkla mücadele konularında bilgi verildi.

Başhekimler toplantısı düzenlendi

Kırklareli'nde hastane başhekimleri toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda, kasım ve aralık aylarında yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Cerit, sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Toplantılar ile eksiklikleri tespit etmeye ve çözüme kavuşturmayı istediklerini belirten Cerit, toplantılarda alınan kararların hızla uygulamaya geçirildiği kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı satışı yapan iş yerleri denetlendi

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zeytin ve zeytinyağı satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

Gıda kontrol ekipleri, toptan ve perakende satış gerçekleştiren iş yerlerinden çeşitli numuneler aldı.

Zeytin ve zeytinyağlarından alınan numuneler, analiz edilmek üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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