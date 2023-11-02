Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırımcılarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yatırımcılarla bir araya geldi.

Vali Ekici, OSB binasında yatırımcıların istekleri dinledi.

OSB'nin hızla geliştiğini ifade eden Ekici, kendilerine iletin sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Tüm yatırımcıları kente davet eden Ekici, OSB'nin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Müdürü Babuşçu, incelemede bulundu

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Vize Gençlik Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Babuşçu, inşaat alanını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik Merkezinin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Babuşçu, gençlerin merkezde keyifli vakit geçireceklerine inandığını söyledi.

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Pınarhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 19 Evler İlkokulunu ziyaret etti.

Polis ekipleri burada öğrencilere trafik eğitimi verdi. Daha sonra öğrencilere "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıttı.

Vize'de huzur toplantısı düzenlendi

Vize Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya mahalle muhtarları ile esnaflar katıldı.

Polis ekipleri toplantıya katılanları göçmen kaçakçılığı ve diğer asayiş olayları hakkında bilgilendirdi.

Toplantı görüş alıverişinde bulunulması ile sona erdi.