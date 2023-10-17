Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksek Babuşcu'yu ziyaret etti.

Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksek Babuşcu'yu ziyaret etti.

Babuşcu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Çamuroğlu'na bilgi verdi.

Çamuroğlu da, Babuşcu'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Buğday ve arpa tohumu satışı yapan işletmeler denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce buğday ve arpa tohumu satışı yapan işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerdeki tohumların saklanma koşullarını kontrol edildi.

Ekipler daha sonra tohumlarda numune aldı. Alınan numuneler analiz için Çayırova Tohum Sertifikasyon ve Test Müdürlüğüne gönderildi.