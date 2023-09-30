İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.

Çamuroğlu, Aktaş ile Fındık'ı müdüriyet binası önünde karşıladı.

Anı defterinin imzalanmasının ardından Çamuroğlu makamında Aktaş ile Fındık'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin "Okul Yolunda Her şey Yolunda" sloganıyla 821 ilkokul öğrencisine eğitim verdiği belirtildi.

Açıklamada eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.